МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, опыт прошлых лет показывает, что для завершения пандемического процесса необходимо 2-3 года, заявил РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Евросоюз достиг целей по вакцинации

"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно… При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал Семенов.

Он отметил, что опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2-3 года, скорость завершения пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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