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Приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов
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Роспотребнадзор изменил срок сдачи ПЦР-теста для непривитых и не переболевших COVID-19 граждан, приезжающих из-за рубежа, сообщило РИА Новости. С 30 июля россияне обязаны... ПРАЙМ, 30.07.2021
спутник v, вакцина, covid-19, роспотребнадзор, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор изменил срок сдачи ПЦР-теста для непривитых и не переболевших COVID-19 граждан, приезжающих из-за рубежа, сообщило РИА Новости.
С 30 июля россияне обязаны размещать результаты теста COVID-19 на на "Госуслугах" в течение четырех дней после прибытия из-за границы, отметило агентство.
До их получения по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции.
Если гражданин в течение последнего года вакцинировался или в последние шесть месяцев переболел COVID-19, сдавать тест не нужно.
В этом случае необходимо подтвердить наличие прививки, загрузив документы на портал госуслуг в течение четырех дней после возвращения из-за рубежа.