МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор изменил срок сдачи ПЦР-теста для непривитых и не переболевших COVID-19 граждан, приезжающих из-за рубежа, сообщило РИА Новости. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам

С 30 июля россияне обязаны размещать результаты теста COVID-19 на на "Госуслугах" в течение четырех дней после прибытия из-за границы, отметило агентство.

До их получения по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции.

Если гражданин в течение последнего года вакцинировался или в последние шесть месяцев переболел COVID-19, сдавать тест не нужно.

В этом случае необходимо подтвердить наличие прививки, загрузив документы на портал госуслуг в течение четырех дней после возвращения из-за рубежа.



