МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске, прокуратура и следствие начали проверки. Арбитраж зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"

"По предварительной информации, 30.07.2021 примерно в 07.25 при производстве работ по заряжению забоя произошло отслоение горной массы. В результате взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания" получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура… организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", — сообщает прокуратура Красноярского края.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В ГСУ СК региона сообщили, что также начали проверку по данному факту.