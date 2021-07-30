Прокуратура и СК начали проверки по факту гибели рабочего на руднике "Норникеля"
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске, прокуратура и следствие начали проверки.
"По предварительной информации, 30.07.2021 примерно в 07.25 при производстве работ по заряжению забоя произошло отслоение горной массы. В результате взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания" получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура… организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", — сообщает прокуратура Красноярского края.
На месте работает следственно-оперативная группа.
В ГСУ СК региона сообщили, что также начали проверку по данному факту.
https://1prime.ru/society/20210730/834336635.html
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