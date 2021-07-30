МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Представителям популярных рабочих профессий придется потратить не более 30% от ожидаемого дохода, чтобы начать работать на себя, показало исследование сервисов "ВсеИнструменты.ру" и SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости. Доллар коррекционно дорожает после недели снижения

Аналитики исследовали данные сервиса по поиску работы SuperJob и популярные товарные позиции на "ВсеИнструменты.ру". В анализе фигурируют такие профессии, как плотник, кровельщик, сантехник, маляр-штукатур, электрик, плиточник, автомеханик, каменщик, электрогазосварщик, монтажник окон ПВХ и сборщик мебели.

"Чаще всего вышеуказанным специалистам на приобретение нужных инструментов и материалов нужно потратить до 30% от предполагаемого дохода. Однако бывают и исключения. Например, у сантехника первоначальные вложения в инструмент составят 44% от своего потенциального заработка. Меньше всего расходов на инвентарь у маляра-штукатура — 2% от месячного дохода", — показало исследование.

Также аналитики подсчитали, сколько каждый из перечисленных специалистов может зарабатывать в месяц. Самый высокий возможный доход оказался у сборщика мебели — 200 тысяч рублей, при этом ему придется потратить на нужные инструменты и материалы 13% от этой суммы, то есть чуть больше 27 тысяч рублей.

Меньше всего в списке, а именно 110 тысяч рублей в месяц, могут зарабатывать плотник и кровельщик. Для начала работы плотнику необходимо приобрести реквизит на сумму в 10 раз меньше, чем он может получить за месяц — 11 017 рублей. А вот кровельщику придется потратить на инструменты 32 326 рублей.