МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся со 2 августа

"Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник", — сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин отметил, что сегодня будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше.

"На две недели раньше начнем выплаты и семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам", — добавил глава правительства.