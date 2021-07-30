МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко согласился с идеей пересмотреть размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации от коронавируса, говорится в его ответе на обращение депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Федота Тумусова. Собянин выделил бизнесу пять миллиардов рублей

Ранее Тумусов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением заключать договор страхования жизни и здоровья на 10 миллионов рублей с каждым вакцинирующимся от коронавируса.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Министр здравоохранения напомнил, что вопрос компенсации возможного вреда жизни и здоровью граждан при проведении иммунопрофилактики полностью законодательно урегулирован, однако добавил, что установленный в 2000 году размер такого пособия — 10 тысяч рублей — до настоящего времени не пересматривался и не индексировался, что в свою очередь предусмотрено законом.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подтвердил РИА Новости факт направления ответа Тумусову. "Но мы не предложили увеличить, а "посчитали целесообразным", — уточнил он.