МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. За многовековую историю азартных игр разработано огромное количество различных стратегий, призванных повысить вероятность выигрыша, но ни одна из них его не гарантирует, более того, есть высокий риск потерять все или стать жертвой мошенников, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Власти уточнили срок вступления в силу норм о регуляторе азартных игр

Народная мудрость гласит: самый надежный способ выигрыша у казино — это быть его владельцем. То же касается лотерей и тотализаторов — сама их механика подразумевает, что организатор в любом случае получает доход, так что бороться вы можете с остальными игроками за то, что останется после изъятия организатором своей доли, рассказывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

В России эта деятельность регулируется государством. Оно организует лотереи согласно ФЗ-138 "О лотереях". С 1 июля 2014 года они могут быть только всероссийскими государственными либо международными. Все частные лотереи вне закона. За нарушение можно получить до пяти лет лишения свободы по статье 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Казино и игровые автоматы под запретом с 2009 года, исключение — специально созданные игорные зоны. Букмекерские конторы и тотализаторы могут работать только под контролем государства, при соблюдении определенных правил и выделении целевых отчислений на спорт. Их деятельность регулируется Законом № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Любая игорная деятельность, которая осуществляется без получения лицензии, является незаконной в России и пресекается.

ДЕЛО СЛУЧАЯ

Сами по себе азартные игры довольно разнообразны по механике. Следовательно, разнообразны и стратегии, которые применяют желающие выиграть. Они начинаются от простого удвоения ставок и заканчиваются сложными подходами на стыке математики, психологии и мистики. "Например, в лотереях есть стратегии, которые позволяют повысить потенциальный размер выигрыша в случае верного угадывания, выбирая те числа, на которые не будут ставить остальные игроки. Но вероятность самого получения выигрыша при этом не растет", — отмечает Тузов.

Как правило, выигрыш, особенно крупный — дело случая. Бывали случаи, что проницательный игрок, воспользовавшись ошибкой казино, получает достаточно много, но затем эту ошибку быстро устраняли.

По мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, между азартными играми и инвестициями принципиальная разница. При этом инвестиции на фондовом рынке могут для некоторых людей становиться синонимом казино, а вот обратная связь "вряд ли возможна".

Любые азартные игры никогда не смогут стать ни для кого, кроме их организаторов, инструментом инвестирования.

"Именно поэтому вы слышали об успешных инвесторах с многолетним опытом работы, а вот об успешных игроках с многолетним опытом игры — нет", — говорит Клопенко.

СОЛДАТЫ УДАЧИ

Самих игроков можно условно разделить на три категории, рассуждает психолог Дмитрий Синарев. К первой из них относятся те, кто просто любит иногда "пощекотать себе нервы без особенного риска для жизни и кошелька". Визит в казино, ставка на ипподроме или партия в карты для них — один из вариантов отдыха и общения. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

"Это люди, трезво понимающие, что за всё, в том числе и за отдых, нужно платить, поэтому, если проигрывают, то относятся к этому спокойно. Такие игроки никогда не ставят на карту последнее", — говорит он.

Вторая разновидность игроков — это профессионалы, люди, живущие и зарабатывающие игрой. Речь здесь не о шулерах и мошенниках, а о тех, кто садится за игровой стол или участвует в лотерее, пользуясь чёткой системой расчёта.

По словам Синарева, их методики — это "симбиоз чутья и математики". Они редко зарабатывают много, поскольку никогда "не пускают в ход все свои деньги". Их задача — оставаться в плюсе, оттачивая навыки получения выигрыша, впрочем, это не всегда получается.

И наконец, третья группа игроков — "солдаты фортуны", — к сожалению, самая многочисленная. Они пытаются поймать удачу за хвост в надежде на внезапное сказочное обогащение, маниакально гонятся за "золотым тельцом", ставя на кон последние средства. Такие игроки мечтают о богатстве и признании, считая себя несправедливо обделёнными судьбой и отвергнутыми обществом.

По словам психолога, самая большая "пробоина" этих людей — завышенная самооценка в сочетании с низкой трудоспособностью, отсутствием самодисциплины и ответственности.

ВНЕ ЗАКОНА

Именно они нередко становятся жертвой мошенников, которые вовсю "пасутся" около нелегального игорного бизнеса. Юрист компании объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин предупреждает, что закон по отношению к таким аферистам достаточно суров. Так, по статье 159 УК РФ "Мошенничество" в зависимости от требований обвинения, наказание — до 15 лет тюрьмы.

"Статья 171.2, по которой "светит" до пяти лет тюрьмы, подходит и под капперов (спортивных аналитиков — ред.), которые занимаются мошенничеством, просто обманывая доверчивых любителей ставок и желающих прилично заработать на спортивных событиях", — добавляет эксперт.

Говоря о спорте, Уткин напоминает о том, что попытки устроить договорные события также могут стоить обвиняемым до семи лет за решеткой, причем статья 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" работает как в сторону взяткодателя, так и получателя, а посредник может получить до четырех лет лишения свободы.

"Учитывая сроки, на которые могут быть осуждены граждане, предлагающие такие услуги, нужно понимать, что вероятность попасть на мошенников максимально высока — аферисты не будут рисковать за небольшие деньги, это однозначно история, поставленная на поток. Поэтому стоит различать азарт и заработок и не полагаться на легкие деньги", — подытожил юрист.