МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Если вам действительно "фатально" не везет с деньгами, то дело, скорее всего, в сценарии. Сценарием, согласно терминологии транзактного анализа, называется набор определенных моделей поведения, который формируется в нашем детстве, рассказала агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори. Психолог дала совет, как извлечь пользу из обид и огорчений

По ее словам, сценарий необходим нам для "выживания" в мире взрослых, к которому необходимо приспосабливаться.

"Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, "грязным". Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных "мешках с деньгами". С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам", — предупреждает эксперт.

Даже если вам повезет, и вы выиграете в лотерею, или в результате многих лет упорного труда достигнете материального благополучия, вас будет преследовать ощущение постоянного дискомфорта. И в результате, тем или иным образом вам скоро удастся избавиться от с трудом заработанных денег. Граждан научили одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

Что же делать? Вспомните все ситуации в вашей жизни, связанные с деньгами — как они зарабатывались, как тратились или терялись. Вы заметите, что все эти ситуации развивались по похожему сценарию. "Разобравшись в вашей личной "денежной истории", вы поймете, какие установки мешают вашему материальному успеху, и постепенно научитесь использовать другие модели", — подытожила психотерапевт.

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