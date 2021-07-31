МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, а наружный отит может возникнуть после купания в грязном водоеме, сообщил РИА Новости заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев. Врачи рассказали о людях, которые чаще других умирают от коронавируса

""Заболеть от жары" звучит не намного реже, чем "простыл на холоде". Как бы странно это ни казалось, но летом риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной", — обращает внимание врач.

Он поясняет, что переохлаждение способствует снижению местного иммунитета. Оно, в свою очередь, может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления.

Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, так как вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса, рассказал Артемьев. Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару

Он отметил, что без полноценного лечения ангина опасна развитием осложнений. Как местных, например, паратонзиллярного абсцесса, перитонзиллита, лечение которых потребует срочного хирургического вмешательства, так и отсроченных.

Речь идет о влиянии хронического тонзиллита на другие органы и системы. Пациентам показан постельный режим, теплое обильное питье, легкая и щадящая диета.

В ряде случаев может быть показана антибактериальная терапия, для подбора которой необходимо обратиться к врачу. Дополнительно может проводиться местное симптоматичное лечение и орошение миндалин противовоспалительными препаратами.

"Вторая по распространенности "летняя" проблема — это отит. Бытует ошибочное мнение, что отит возникает из-за переохлаждения или, как говорят, "продуло ухо". Наружный отит происходит из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в водоемах, озерах, реках, без которого сложно представить летний досуг, загрязненная вода и бактерии попадают в слуховой проход и вызывают воспаление", — рассказал Артемьев.

По его словам, средний отит может развиться после перелета на самолете, например, если дыхание носом по какой-то причине затруднено и нос заложен. При возникновении заложенности уха в полете можно зевнуть, сделать глоток воды, рассасывать леденец. В случае, если это не помогло и дискомфорт в ухе сохраняется после полета, то не стоит ждать пока он пройдет самостоятельно.

"Для снятия отека и восстановления вентиляции врач может порекомендовать использовать сосудосуживающие капли в нос. Этот способ, кстати, после консультации может быть и профилактическим в случае, если вы уже ранее сталкивались с проблемой боли в ухе при перелете, или у вас есть затруднение носового дыхания", — уточнил врач.

Обычно врач советует закапывать сосудосуживающие капли за 15-20 минут до взлета и посадки самолета. Если и этот способ не помогает, то необходимо срочно обратиться к ЛОР-врачу для назначения лечения, уточнил Артемьев.

Собеседник агентства подчеркнул, что при возникновении боли и заложенности в ухе нельзя заниматься самолечением.

В ряде случаев боль в ухе может быть симптомом и других заболеваний, например, травмы и разрыва барабанной перепонки, и в таком случае закапывание лекарственных препаратов в ухо может быть губительным для слуха.

Врач также рассказал о лечении острого ринита и гайморита, упомянув, что эти болезни тоже могут возникнуть летом как результат аллергии или ОРВИ.

"Существует достаточно распространенный "народный метод" лечения и профилактики — это промывание носа водой из моря. Безусловно, морская вода по своему водно-солевому балансу благоприятно воздействует на слизистую носа, но не стоит забывать о том, что она содержит и микрофлору", — сказал Артемьев.

Промывание и вливание морской воды в нос может привести не к желаемому лечебному и оздоровительному эффекту, а к размножению попавших в пазуху носа вместе с водой бактерий, к развитию воспаления, заключил врач.

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