Врач объяснил опасность ангины во время жары вероятностью приобрести хронические болезни
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, а наружный отит может возникнуть после купания в грязном водоеме, сообщил РИА Новости заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев.
""Заболеть от жары" звучит не намного реже, чем "простыл на холоде". Как бы странно это ни казалось, но летом риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной", — обращает внимание врач.
Он поясняет, что переохлаждение способствует снижению местного иммунитета. Оно, в свою очередь, может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления.
Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, так как вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса, рассказал Артемьев.
Он отметил, что без полноценного лечения ангина опасна развитием осложнений. Как местных, например, паратонзиллярного абсцесса, перитонзиллита, лечение которых потребует срочного хирургического вмешательства, так и отсроченных.
Речь идет о влиянии хронического тонзиллита на другие органы и системы. Пациентам показан постельный режим, теплое обильное питье, легкая и щадящая диета.
В ряде случаев может быть показана антибактериальная терапия, для подбора которой необходимо обратиться к врачу. Дополнительно может проводиться местное симптоматичное лечение и орошение миндалин противовоспалительными препаратами.
"Вторая по распространенности "летняя" проблема — это отит. Бытует ошибочное мнение, что отит возникает из-за переохлаждения или, как говорят, "продуло ухо". Наружный отит происходит из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в водоемах, озерах, реках, без которого сложно представить летний досуг, загрязненная вода и бактерии попадают в слуховой проход и вызывают воспаление", — рассказал Артемьев.
По его словам, средний отит может развиться после перелета на самолете, например, если дыхание носом по какой-то причине затруднено и нос заложен. При возникновении заложенности уха в полете можно зевнуть, сделать глоток воды, рассасывать леденец. В случае, если это не помогло и дискомфорт в ухе сохраняется после полета, то не стоит ждать пока он пройдет самостоятельно.
"Для снятия отека и восстановления вентиляции врач может порекомендовать использовать сосудосуживающие капли в нос. Этот способ, кстати, после консультации может быть и профилактическим в случае, если вы уже ранее сталкивались с проблемой боли в ухе при перелете, или у вас есть затруднение носового дыхания", — уточнил врач.
Обычно врач советует закапывать сосудосуживающие капли за 15-20 минут до взлета и посадки самолета. Если и этот способ не помогает, то необходимо срочно обратиться к ЛОР-врачу для назначения лечения, уточнил Артемьев.
Собеседник агентства подчеркнул, что при возникновении боли и заложенности в ухе нельзя заниматься самолечением.
В ряде случаев боль в ухе может быть симптомом и других заболеваний, например, травмы и разрыва барабанной перепонки, и в таком случае закапывание лекарственных препаратов в ухо может быть губительным для слуха.
Врач также рассказал о лечении острого ринита и гайморита, упомянув, что эти болезни тоже могут возникнуть летом как результат аллергии или ОРВИ.
"Существует достаточно распространенный "народный метод" лечения и профилактики — это промывание носа водой из моря. Безусловно, морская вода по своему водно-солевому балансу благоприятно воздействует на слизистую носа, но не стоит забывать о том, что она содержит и микрофлору", — сказал Артемьев.
Промывание и вливание морской воды в нос может привести не к желаемому лечебному и оздоровительному эффекту, а к размножению попавших в пазуху носа вместе с водой бактерий, к развитию воспаления, заключил врач.
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