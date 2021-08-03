МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев, рассказал в беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Власти Петербурга назвали долю заболевших COVID среди полностью привитых

"Поскольку все-таки коронавирусная инфекция — это банальное ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать. Новая волна начинается, люди вновь заболевают", — объяснил он.

Врач добавил, что повторно заболевшие могут переносить COVID-19 бессимптомно. "Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей", — отметил Болибок.

С ним согласился вирусолог, экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По его словам, снижением иммунитета к коронавирусу обусловлена ревакцинация через шесть месяцев.

"Это все опыт научных изысканий — и после заболевания, и после вакцинации через шесть-восемь месяцев иммунитет к коронавирусу ослабевает, поэтому говорят о шестимесячной ревакцинации во время эпидемии. Дальше отмечают, что через год будет вполне достаточно повторять вакцинацию, потому что будет и заболевших меньше, и меньше дозы заражения, чем во время эпидемии", — сказал он.

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