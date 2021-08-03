2021-08-03T15:32:00+03:00
2021-08-03T15:43:16+03:00
2021-08-03T15:32:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210803/834365277.html
Часть россиян, попавших в ДТП в Анталии, завтра вылетит в Россию
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист". В понедельник автобус с 22 туристами из... ПРАЙМ, 03.08.2021
дтп, турция, новости, общество
https://1prime.ru/images/83435/90/834359035.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83435/90/834359035.jpg
https://1prime.ru/images/83435/90/834359034.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83435/90/834359034.jpg
https://1prime.ru/images/83435/90/834359022.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83435/90/834359022.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Три россиянина погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
"На 4 августа запланирован вылет первых 10 туристов из группы пострадавших в Самару", — сказали в компании.
В туроператоре также добавили, что вечером 3 августа генеральный консул в Анталье встретится с туристами и руководством "Интуриста".
Читайте также:
Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП с россиянами в Турции