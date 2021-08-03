МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".

В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Три россиянина погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.

"На 4 августа запланирован вылет первых 10 туристов из группы пострадавших в Самару", — сказали в компании.

В туроператоре также добавили, что вечером 3 августа генеральный консул в Анталье встретится с туристами и руководством "Интуриста".

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