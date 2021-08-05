МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса "дельта", чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение – более сложное и продолжительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Врач назвал особенности постковидного синдрома при "дельта"-штамме

"Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное", – говорится в сообщении.

Симптомы при штамме "дельта" остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота, уточнили в ведомстве.

Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и имеют большое количество контактов, отметили в пресс-службе.

"Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей",- пояснили в ведомстве.

Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, уточнили в пресс-службе.

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм", — говорится в сообщении.

Штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходятся на него, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше, уточнили в пресс-службе.

Также там отметили, что защитный эффект вакцин от коронавирусной инфекции может снижаться против штамма коронавируса "дельта", поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против штамма "дельта", а также защищают от тяжелых форм болезни в случае заражения коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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