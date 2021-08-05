МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Обнародованы промежуточные итоги испытаний "ЭпиВакКороны"

"Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней", — сказала Плоскирева.

Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.

Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.

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