МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. 

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"Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней", — сказала Плоскирева.

Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.

Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.

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