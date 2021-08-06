МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мошенникам часто удается войти в доверие к людям, обремененным различными семейными и личными проблемами, чтобы выманить у них денежные средства. Об этом рассказала радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова. Эксперт рассказал об уловках мошенников при покупке ОСАГО онлайн

Нащупывая "болевые точки" своих жертв, злоумышленники беседуют с гражданами на определенные темы, отметило издание.

Так, женщины часто переживают из-за любви, невозможности создать семью.

"Многое зависит от боли людей, от их паттернов, от их триггеров, что бьют по проблеме. Есть мошенники, которые ориентированы на такую женскую боль, как поиск мужчины. Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми. У них одна цель — это нажива, а не разрешение проблемы женщины", — объяснила Анастасия Лысакова.

"Что касается мужчин, то для них триггер – это заработок. Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр (азартных игр, – ред.) – это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества". — добавила психолог.

При этом нередко мошенники предлагают жертве решить все свои проблемы, выгодно вложив деньги в финансовую пирамиду, пишет издание.

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