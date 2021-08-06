МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Как правило, финансовые пирамиды имеют период деятельности и в определенный момент "схлопываются". На ранних этапах вытащить свои деньги не представляет особого труда, так как пирамиды пытаются показать свою благонадежность. Но потом наступает критический момент, когда пирамида достигла своих целей и перестаёт выплачивать деньги вкладчикам. Судиться в таких случаях обычно бесполезно, так как деньги вкладчиков, как правило, заранее выводятся по различным схемам и становятся недосягаемыми для судебных приставов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и Партнеры" Владислав Кочерин.

"Единственный вариант, который может хоть как-то удовлетворить обманутого вкладчика в финансовую пирамиду — это возбуждение уголовного дела на виновников о создании мошеннической схемы, привлечение их к уголовной ответственности и обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть", — говорит юрист.

Финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях

Лучший способ избежать этих рисков — вообще не связываться с финансовыми пирамидами.

"Если вам предлагают явно завышенный процент, например, 30% в месяц, если организация не имеет понятного плана увеличения ваших средств, живет исключительно за счёт новых вкладчиков, то стоит держаться в стороне от таких организаций и не испытывать судьбу", — резюмирует эксперт.