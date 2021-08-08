МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Первые случаи заражения коронавирусом произошли в США задолго до вспышки в Ухане, однако власти пытались их скрыть, утвеждает китайская газета Global Times China. Россиянам рассказали, как диагностировать "постковидный синдром"

Авторы статьи отмечают, ссылаясь на американские издания Miami Herald и Palm Beach Post, что во Флориде (один из эпицентров эпидемии в США) в мае 2020 года были удалены данные о 171 пациенте. Данные позже восстановили, однако исчезла информация о времени появления симптомов. Как указывают журналисты, у американцев в этом штате заболевание появилось гораздо раньше, чем об этом сообщили власти.

"По крайней мере у 26 человек симптомы проявились в конце декабря (2019 года. — Прим. ред.) или в январе. Минимум восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными", — цитирует издание ученого Эрика Тонера.

Эксперт китайской газеты делает вывод, что власти США либо не расценивали случаи заражения как COVID-19, либо намеренно их игнорировали. Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в свою очередь, допустил, что Вашингтон скрывал информацию о SARS-CoV-2, чтобы "политизировать пандемию и очернить Китай". По его мнению, политики в США до сих пор заняты распространением клеветы и теорией "лабораторных утечек", но не обращают внимания на тяжелую эпидемиологическую обстановку у себя в стране. Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из палаты представителей сообщило, что SARS-CoV-2 появился в лаборатории и Ухане, а из-за утечки распространился по миру. В китайском МИД в ответ заявили, что отчет основан на лжи и искаженных фактах.