МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дарение недвижимости часто используют для прикрытия сделок по купле-продаже, что влечет за собой высокую вероятность их расторжения, а также перспективу административной или даже уголовной ответственности, рассказали юристы РИА Недвижимость. Юрист указал на опасность отказа от наследства

Главная проблема дарения заключается в том, что если в дальнейшем возникнут разногласия с одаряемым, то расторгнуть договор будет крайне сложно, предупредила председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова. "Очень часто такие дарители (бабушки, дедушки и так далее) впоследствии оказываются без квартиры и на улице", — подчеркнула она.

Единственное преимущество дарения недвижимости заключается в том, что такое жилье сохраняется за одаряемым даже в случае развода, так как оно не включается в совместно нажитое, уточнил юрист компании "Генезис" Владимир Колганов.

"Чаше всего на практике распространены случаи дарения между близкими родственниками. Однако если даритель решит одарить постороннее лицо, то с этим могут не смириться близкие родственники и пойти обжаловать дарение в судебном порядке", — добавил он.

Дарением также часто подменяют завещание, напомнила юрист компании "Генезис" Алена Лежнева. "Остальные наследники не могут претендовать на это имущество, следовательно, обязательные доли также не выделяются, но в связи с этим существует высокая вероятность оспаривания ими договора, особенно если он заключен незадолго до смерти наследодателя", — предупредила она.

По словам партнера, руководителя практики юридической фирмы Intellect Александра Латыева, дарение недвижимости очень легко признается недействительным, чем пользуются недобросовестные собственники: они целенаправленно заключают договор от имени человека, который не отдает отчет в своих действиях. Договор в этом случае расторгнут, но деньги вернуть не получится, так как сделка безвозмездная.

Риск, который часто не принимают во внимание, заключается в возможности оспаривания договора дарения в том случае, если даритель окажется должником и будет признан банкротом, добавил старший партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Олег Скляднев.

"Дарение – это безвозмездная сделка. В том случае, когда одаряемый является близким родственником и дарение совершено незадолго до банкротства, сделка может быть признана недействительной, как направленная на сокрытие имущества или как совершенная в целях причинения вреда кредиторам, поскольку в случае продажи имущества вырученные деньги могли бы быть направлены на погашение долгов", — подчеркнул он.

В случае выявления такого прикрытия в том числе возможны меры уголовной и налоговой ответственности, заключил руководитель екатеринбургского офиса компании "Арбитраж.ру" Артем Комсюков.

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