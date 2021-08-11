МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Ведущий разработчик Оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард считает, что достижение коллективного иммунитета "невозможно" из-за активности нынешнего штамма "дельта". Об этом пишет The Guardian. Гинцбург дал оценку "Спутнику V" спустя год после регистрации вакцины

Отчитываясь перед депутатами во вторник, профессор заявил, что тот факт, что вакцины не остановили распространение болезни, означает то, что перспективы достичь некоего порога общего иммунитета среди населения являются мифическими.

"Штамм "дельта" по-прежнему будет заражать людей, которые были привиты. И это действительно означает, что любой, кто еще не привит в какой-то момент, встретит вирус… и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу", — отметил ученый.

Хотя существующие вакцины очень эффективны для предотвращения тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса, они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения вирусом.

Концепция коллективного или популяционного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения получает иммунитет — либо путем вакцинации, либо в результате перенесенной инфекции, — что, в свою очередь, обеспечивает косвенную защиту от инфекционного заболевания для непривитых и тех, кто никогда ранее не был заражен.

При этом около 75% взрослого населения Великобритании уже получили обе дозы вакцины. Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил во вторник, что планируется уже со следующего месяца начать предлагать бустерные уколы наиболее уязвимым группам.

Сам Поллард сомневается, что понадобится подобное усиление. По его словам, даже если уровни антител, вызванных вакциной, снизятся, иммунная система человека, вероятно, запомнит вакцинацию на десятилетия и будет обеспечивать определенную степень защиты в случае воздействия вируса.

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