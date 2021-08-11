МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Осенью в России можно ожидать новую волну коронавируса, связанную с сезонным повышением заболеваемости ОРВИ, но больших цифр по заболеваемости не будет, предположил в беседе с НСН врач Тимур Пестерев. Разработчик британской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

Он в целом согласился с прогнозом вирусолога Евгения Тимакова, предупредившего россиян о новой вспышке заболеваемости COVID-19 — ее следует ждать к концу сентября, когда закончится сезон отпусков.

"Да, все возможно, и, скорее всего, так и будет. Однако здесь надо учитывать несколько факторов. Темпы вакцинации в России возрастают, что не может не радовать, и это все-таки волну немножечко может погасить. В целом, каких-то фантастических цифр от следующей волны не ожидается. Какой конкретно будет рост, станет понятно постфактум, но цифры в целом будут не очень большими. Точнее пока предсказать невозможно, поскольку сейчас на спад идет эта волн", — сказал Пестерев.

По его словам, несмотря на то, что в Москве сейчас заболеваемость коронавирусом ниже, чем в Петербурге, первый удар новой волны примет на себя именно столица.

"Москва – это огромный город, где очень большая плотность населения, это гигантский транспортный хаб и по очень многим факторам Москва всегда принимает на себя первый удар. Если посмотреть статистику прошлых волн – сначала Москва «повышалась», потом регионы повышались, потом Москва «спадала» и регионы спадали", — сказал врач.

Также он сообщил, что возможное введение новых ограничительных мер будет зависеть от ситуации с вакцинацией и "коллективным иммунитетом".

"Здесь мы ориентируемся на темпы вакцинации, сознательность граждан, на то, какой будет общий иммунитет у наиболее активной прослойки населения, которая ходит на работу и в другие места", — отметил Пестерев.

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