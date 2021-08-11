МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Нью-Йорке выявлен новый штамм COVID-19 "йота". Об этом со ссылкой на статью портала препринтов MedRxiv сообщил URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Врач оценил масштабы осенней волны коронавируса в России

"В Нью-Йорке выявлен новый штамм "йота". Он повышает летальность на 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее", — рассказал он.

По словам доктора наук, "йота" может ускользать от иммунного ответа, будучи еще более патогенный, то есть вызывающим заболевания, и заразным вариантом коронавируса.

В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что информации о "йоте" пока очень мало и неизвестно, как мутация себя поведет.

"Еще мало информации по этой мутации. Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", — отметил он.

По словам Крючкова, коронавирус пока будет дальше активно мутировать в линиях "лямбды", "гаммы" и "дельта".

"В Западном полушарии и, скорее всего, в Южной Америке будут идти ответвления от "лямбды". Возможно, например, в Бразилии начнутся ответвления от "гаммы" и в нашей части света ответвления от "дельта". Из них будут возникать производные штаммы", — сказал он.

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