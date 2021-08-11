МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Специалист Минздрава предупредил о новом штамме коронавируса

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, но по-прежнему остается напряженной. В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что данные динамично меняются, но однозначно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

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