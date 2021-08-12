МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России, вероятно, будет только к зиме, так как нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Врач указал на преимущества средств, полностью защищающих от коронавируса

"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать", — сказал Тимаков.

Он пояснил, что подъем заболеваемости еще возможен, так как в стране пока не сформирована иммунная прослойка, для этого нужно время.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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