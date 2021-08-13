МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы и чаще будет приводить к инвалидизации, но летальность от него вряд ли увеличится, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Оперштаб сообщил о рекордном показателе смертей от COVID

"Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность", — сказал Тимаков.

Он отметил, что новый измененный вариант коронавируса наверняка появится в течение полугода и постепенно начнет распространятся, что вызовет новую волну заболеваемости.

В настоящее время гражданам очень важно сделать прививку, так как вакцинация спасает среди прочего и от мутаций: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать, а также меньше выделяется в окружающую среду.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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