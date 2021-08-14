МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Пять членов экипажа российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщает Минобороны РФ.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета, сообщила пресс-служба Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", — заявил Путин.

Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно.

Путин также выразил соболезнования родным турецких граждан, погибших в авиакатастрофе.

"Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", — заявил Путин.

МИД Турции выразил свои соболезнования российскому и турецкому народам в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что в Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту