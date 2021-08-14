АНКАРА, 14 авг — ПРАЙМ. Расследование причин крушения самолёта Бе-200 проводится в Турции, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы, говорится в заявлении министерства сельского и лесного хозяйства Турции в субботу.

"Сейчас проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.

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