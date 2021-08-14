АНКАРА, 14 авг — ПРАЙМ. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 55, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в субботу.

Ранее в субботу сообщалось о 44 погибших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. От стихийного бедствия пострадали 284 человека.

"В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.ртв наводнения на севере Турции возросло до 55. О пострадавших гражданах РФ не сообщается.

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