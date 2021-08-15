КИЕВ, 15 авг — ПРАЙМ. Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава области Валентин Резниченко. На Украине заявили о планах Меркель поставить Зеленского перед выбором

"Да, это правда… Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆", — сказал Резниченко в комментарии изданию "Страна".

Информацию о смерти Павлова изданию также подтвердили в полиции. "Источники "Страны" в полиции подтверждают эту информацию. Предварительно источники говорят, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье", — уточняется на сайте издания.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ, найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", — написал в своем Facebook руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы" Артем Марчевский.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" и расследуют смерть Павлова, тело которого было найдено в его же доме с огнестрельным ранением, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. По данному факту следствием открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство – ред.)", — говорится в сообщении на сайте полиции.

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