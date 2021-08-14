МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Дефолты на Украине могут стать обычным делом через 10-15 лет, рассказал советник главы Федерации работодателей Украины Павел Вернивский. Его слова приводят РИА Новости.

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"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в материале эксперта на портале "Главред".

По мнению Вернивского, страну ждет сокращение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Эксперт допустил, что проблему можно частично решить борьбой с эмиграцией.

"Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил экономист.

Он отметил, что ряд политических деятелей Украины считают по-другому. Вернивский считает, что такие люди не понимают, куда ведут страну.

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