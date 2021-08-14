МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Дефолты на Украине могут стать обычным делом через 10-15 лет, рассказал советник главы Федерации работодателей Украины Павел Вернивский. Его слова приводят РИА Новости. Украина рассчитывает на крупный транш от МВФ

"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — говорится в материале эксперта на портале "Главред".

По мнению Вернивского, страну ждет сокращение притока инвестиций из-за возможного коллапса на внутреннем рынке. Эксперт допустил, что проблему можно частично решить борьбой с эмиграцией.

"Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном языке"? Нет, не может", — заключил экономист.

Он отметил, что ряд политических деятелей Украины считают по-другому. Вернивский считает, что такие люди не понимают, куда ведут страну.

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