СОЧИ, 15 авг — ПРАЙМ. Сирены для оповещения населения включили еще в двух городах Краснодарского края — в Новороссийске и Крымске — после того, как из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка, сообщает оперштаб региона.

В воскресенье вечером в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне затопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность. Позже центр Геленджика обесточили на время дождя. В Геленджике включили сирены тревоги в зоне наводнения

"Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка. В Новороссийске и Крымске запустили сирены для оповещения населения. Пока осадки средней интенсивности", — говорится в сообщении.

Как поясняет оперштаб, в данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне затопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации в любой момент.

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий наводнений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вследствие сильных дождей на Кубани были затоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны наводнений был эвакуирован 1531 человек, из которых 991 — дети.

По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.

В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.

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