СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Штормовое предупреждение объявлено в восточных районах Крыма, ожидается ливень и град, возможны затопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий", — говорится в сообщении ведомства. В Геленджике включили сирены тревоги в зоне наводнения

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ливень обрушился на Керчь с четверга, за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, затопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон наводнения в Керчи эвакуировали десять человек. В субботу ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.

Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к затоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

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