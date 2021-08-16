МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Самыми спортивными российскими регионами являются Нижний Новгород и Казань, а самое "спокойное" отношение к спорту — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют результаты исследования российского маркетплейса Ozon, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты зафиксировали сокращение мирового авторынка

Регионы, участвовавшие в исследовании, были поделены на зоны по количеству "кубиков" в их условном "спортивном прессе". Для этого авторы рассчитали "Индекс спортсменов": они сложили количество респондентов, которые регулярно тренируются (более одного раза в неделю), и число таких же активных спортсменов в их окружении, разделили на общее количество взрослых трудоспособных жителей региона и умножили на поправочный коэффициент.

В рамках исследования были опрошены порядка 2,2 тысячи жителей разных субъектов РФ. "Самыми спортивными российскими городами оказались Нижний Новгород и Казань — в их прессе "восемь кубиков". Санкт-Петербург оказался самым не спортивным российским городом, не получив ни одного "кубика" (только полоски)", — говорится в сообщении по итогам исследования.

"Москва также вошла в рейтинг неспортивных регионов, и заняла второе место — в прессе жителей столицы всего два "кубика", — добавляют авторы. Столица набрала столько же "кубиков", сколько и Омск, Пермь, Волгоград и Красноярск. С другой стороны, вверху рейтинга также Самара, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по шесть "кубиков"), Воронеж, Уфа, Челябинск и Новосибирск (по четыре).

В ходе исследования также изучалось, жители каких городов только обещают заняться спортом (например, с понедельника), но не держат слово и бросают тренировки. По аналогии с первым индексом, для этого складывалось количество респондентов, которые обещают себе заняться спортом, с количеством тех, кто поступает так же в их окружении, результат умножался на поправочный коэффициент и делился на общее количество взрослых трудоспособных жителей региона. Россиян предупредили, почему опасно гасить кредит досрочно

Городам, жители которых только обещают прийти в спорт, присваивались так называемые "понедельники": чем их больше, тем больше в городе спортсменов-"мечтателей". "Чаще других обещают заниматься спортом жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга — они получили шесть "понедельников", — отмечается в сообщении.

Казань также набрала оценку в шесть "понедельников", Самара и Краснодар — пять, Уфа, Воронеж и Новосибирск — четыре. "Жители Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга и Волгограда стараются не врать себе и не давать ложных обещаний — начать заниматься спортом со следующей недели, поэтому они зарабатывают так мало "понедельников", — добавляется в исследовании.

Согласно результатам опроса Ozon, среди 2,2 тысячи респондентов, чаще всего россияне занимаются бегом (19%), кроме того, в стране популярны волейбол (17%), футбол (14%), плавание (13%) и фитнес (11%). "Почти треть респондентов тренируются два-три раза в неделю, 17% — раз в неделю и 15% — каждый день", — отмечают авторы.

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