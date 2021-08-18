МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Если гражданин нашел потерянный кем-то кошелек, то он должен незамедлительно уведомить об этом его владельца, а незаконное присвоение найденного приравнивается к краже и влечет ответственность вплоть до уголовной. Об этом "АиФ" рассказала юрист Наталья Левушкина. Юрист назвал признаки финансовой пирамиды

Проблема в том, что владелец, как правило, неизвестен — в таком случае о находке нужно заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении можно попросить оставить находку себе, если хозяин не найдется. Это право возникает, если в течение шести месяцев с момента заявления собственник не будет установлен или сам не заявит о своем праве.

Если кошелек найден в помещении или в транспорте, он подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства. В таком случае гражданин, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего его.

Если не вернуть кошелек, то ответственность напрямую зависит от стоимости найденного. Если она не превышает тысячу рублей, то деяние квалифицируется по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ и влечет либо административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более тысячи рублей, но не более 2,5 тысячи рублей, влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Если же стоимость найденного и присвоенного имущества превышает указанные суммы, то действия уже квалифицируются по статье 158 УК как кража. Наказание зависит от стоимости похищенного имущества — вплоть до десяти лет лишения свободы.

Если гражданин нашел чужую карточку, то ее лучше подобрать, позвонить в банк, ее выпустивший, по номеру на обратной стороне, и объяснить ситуацию. Банк заблокирует карту, свяжется с ее держателем и перевыпустит ее. Самому пользоваться чужой банковской карточкой нельзя — за это тоже предусмотрена ответственность.

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