МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основных опций по списанию кредитов две – это банкротство и истечение срока исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

"С банкротством все относительно просто – все имущество должника, на которое может быть обращено взыскание по закону, продается с аукциона и делится между кредиторами согласно очереди, определенной статьей 134 Закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности". После этого должник на несколько лет лишается возможности брать кредиты, открывать компании, занимать определенные должности", — поясняет юрист.

Россиян предупредили, почему опасно гасить кредит досрочно кредиты брать нельзя в течение пяти лет. К слову, ограничения накладываются как при судебном банкротстве, так и внесудебном, добавляет он.

Вторая опция – это истечение срока исковой давности. Он составляет три года. В судебной практике есть два варианта для исчисления этого срока. Первый – с момента внесения последнего платежа либо контакта банка с должником касательно его задолженности. Второй – с момента истечения кредитного договора, отмечает Уткин.

"Второй вариант не может применяться к кредитным картам, поскольку у них срока истечения фактически нет. То есть как только банк обнаружил просрочку и уведомил об этом заемщика, начинается срок исковой давности. Передача дела коллекторам или в другой банк на срок исковой давности не влияет", — говорит он.

Срок может прерваться после контакта должника с банком по вопросу задолженности, ввиду изменений договора между банком и заемщиком в двустороннем порядке, после заявления заемщика на изменение условий кредита или рефинансирования/реструктуризации либо полного погашения долга. Но в теории банк может пытаться взыскать задолженность и после истечения срока исковой давности, предпринимая попытки связаться с должником или его окружением

"В таком случае нужно обращаться в суд за закрытием обязательств по истечению срока. Но, как правило, банки обращаются в суд раньше истечения этого срока", — подчеркивает Уткин.

При этом он обращает внимание, что наследуется не только имущество, но и долги усопшего, то есть для кредиторов смерть – не аргумент не взыскать долги. Это касается и долгов по ЖКУ. Долги делятся поровну между наследниками и выплачиваются ими, либо наследники договариваются с кредиторами о рассрочке или списании части долга и штрафов. Радикальный вариант – отказ от наследства, но тогда наследник теряет и наследуемое имущество.