МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Львовский журналист Остап Дроздов считает, что после "возвращения" Крыма Украине нужно всех русских депортировать в Россию через Керченский мост. Об этом он заявил в эфире телеканала ITV. В Госдуме назвали "идиотизмом" планы о захвате Крыма

По словам журналиста, когда Крым воссоединился с Россией, он даже "с облегчением вздохнул", потому что он всегда был "кагебистским и ватным", "ватной пятой колонной в составе Украины".

"Там всегда работала российская пропаганда, и когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, еще давно, в нулевых годах, в Ялту, — то я попадал в Россию. Я всюду видел триколоры, я видел, что у водителя маршрутки, который вез, есть триколор на присоске на лобовом стекле. Я слушал их радио — там полностью их русское радио", — поделился он воспоминаниями.

С воссоединением Крыма с Россией ситуация, по словам Дроздова, изменилась "в еще худшую сторону", так как жители получили российские паспорта.

Он признал, что местное население всегда "хотело в Россию", и пророссийские настроения там всегда преобладали.

Сейчас, как он отметил, невозможно "вернуть" регион, но на этот случай он предложил свой "простой рецепт".

"Депортация всей <…> к чертовой матери через этот Керченский мост, его завалить, а чтобы никто больше не заплыл, крокодилов запустить. Освободить территорию полностью, 60 процентов населения запаковать — и в Россию, в Сыктывкар, пусть строят дальние края великой России", — заявил журналист.

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