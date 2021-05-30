МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Заявления Евросоюза о необходимости ужесточить санкции в отношении России не повлекут за собой реальных действий, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

Глава Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить санкции в отношении российских чиновников и назвал отношения "очень напряженными", в частности из-за ситуации с Алексеем Навальным и конфликтом на востоке Украины.

"Есть набор заявлений, которые всегда надо делать, и они всегда делаются, по любому поводу. Как правило, они имеют либо очень мало отношения к реальным действиям, либо никакого. В случае, когда заявления делает представитель Европарламента, это обычно чистой воды декларации. Если это звучит на уровне глав государств, это чуть более серьезно", — пояснил Лукьянов.

"У Европы нет стратегии в отношении России в принципе. Непонятно, что делать, поэтому они придерживаются линии, что надо заявлять и критиковать, обещать меры в случае дальнейших несоответствий, но при этом желательно ничего не делать, потому что любые реальные меры вредят и европейской стороне, а это никому сейчас не нужно. А совсем никак не реагировать им политически неудобно. Отношения достаточно плохие, но стабильно плохие. Никто не хочет их дальше ухудшать", — сказал эксперт.

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.

На Западе также постоянно заявляют об обеспокоенности ситуацией с Навальным, в ответ в РФ советовали зарубежным политикам, комментирующим эту ситуацию, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.