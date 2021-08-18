МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Коронавирус станет сезонным заболеванием при достижении коллективного иммунитета в 80%, так как в этой ситуации вирус будет меньше меняться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Врач рассказал, сколько раз можно заболеть COVID

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным", — сказал Горелов.

Он отметил, что основные сведения о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому говорить о том, что поставлена точка в его изучении, нельзя.

Изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, осуществляется постоянный мониторинг циркуляции различных генотипов, которые отличаются друг от друга принципиально, пояснил Горелов.

По его словам, пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.

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