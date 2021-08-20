МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Мужчины чаще умирают от COVID-19 из-за особенностей гормональной системы, рассказал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Россиян предупредили о влиянии Covid-19 на зрение

"У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов, у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже", — отметил он.

По словам собеседника издания, иммунная система женщин добирается до самого вируса. "Образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клеток. Связано это также с гормональными различиями. Антитела в большом количестве проникают внутрь клетки, где находится вирус. У этой женской особенности есть и обратная сторона медали — у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма", — пояснил врач.

В свою очередь, инфекционист, главврач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко отметила, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Следовательно, COVID-19 протекает тяжелее.

"Опубликовано много работ, где говорится о том, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин тяжелее протекает коронавирусная инфекция. И это понятно, ведь, чем ниже тестостерон, тем выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х- хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный", — рассказала она.

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