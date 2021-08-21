МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Человек, который заболел гриппом, может заразиться и коронавирусом, рассказал URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Россиян предупредили о влиянии Covid-19 на зрение

"Это маловероятно, конечно, потому что вирусы интерферируют друг с другом. Когда начинается одна инфекция, то на этом фоне другая инфекция с трудом прилипает, потому что вырабатывается интерферон", — рассказал ученый.

Интерферон — ряд белков, которые защищают клетки от инфицирования.

"Другое дело, что при ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу", — объяснил Чумаков.

В свою очередь, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина также не исключила одновременного заражения коронавирусом и гриппом.

"Заразиться можно и тем и другим, это понятно. Но с одной стороны существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию против пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы", — сказала собеседница агентства.

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