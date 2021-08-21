Вирусолог Нетесов предположил, что причиной роста смертности от COVID могла стать жара
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Одной из причин того, что число ежедневных смертей от COVID-19 в России во второй половине лета существенно возросло, стала жара и ее последствия для организма, рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
По его словам, жаркая погода может негативно сказываться на состоянии пациентов с COVID-19. Ученый напомнил, что предыдущие пики заболеваемости в России приходились на более прохладное время, и тогда не было столь высокого уровня смертности.
"Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность. Прошлый пик заболеваемости был в декабре, и зимой не было проблем с температурой. Пик прошлого года пришелся на май, и там тоже не было проблем с погодой, а сейчас есть", – отметил Нетесов.
По мнению ученого, второй причиной высокого уровня смертности могло стать появление нового штамма коронавируса "дельта", хотя его влияние на течение болезни до конца пока не изучено.
"Второй момент заключается в том, что есть новый вариант коронавируса "дельта". По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть", – отметил он.
Жара в большинстве регионов России в последние дни идет на спад, постепенно снижается и уровень заболеваемости. Соответственно, кривая смертности должна также пойти вниз, предположил Нетесов.
"Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента", – сказал ученый.
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