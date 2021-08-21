МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Одной из причин того, что число ежедневных смертей от COVID-19 в России во второй половине лета существенно возросло, стала жара и ее последствия для организма, рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Ученые не исключили одновременное заражение гриппом и коронавирусом

По его словам, жаркая погода может негативно сказываться на состоянии пациентов с COVID-19. Ученый напомнил, что предыдущие пики заболеваемости в России приходились на более прохладное время, и тогда не было столь высокого уровня смертности.

"Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность. Прошлый пик заболеваемости был в декабре, и зимой не было проблем с температурой. Пик прошлого года пришелся на май, и там тоже не было проблем с погодой, а сейчас есть", – отметил Нетесов. Россиян предупредили о влиянии Covid-19 на зрение

По мнению ученого, второй причиной высокого уровня смертности могло стать появление нового штамма коронавируса "дельта", хотя его влияние на течение болезни до конца пока не изучено.

"Второй момент заключается в том, что есть новый вариант коронавируса "дельта". По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть", – отметил он.

Жара в большинстве регионов России в последние дни идет на спад, постепенно снижается и уровень заболеваемости. Соответственно, кривая смертности должна также пойти вниз, предположил Нетесов.

"Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента", – сказал ученый.

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