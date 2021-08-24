МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров, пишет "Коммерсант". Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

Общественники предлагают обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

"Ежемесячно телефонные мошенники крадут от 3,5 до 5 миллиардов рублей", — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Центральный банк поддержал идею ОНФ. По данным Банка России,

в первом квартале 2021 года зафиксированы 6,1 тысяча номеров, которые использовали мошенники. Этот показатель вырос на 38 процентов за год.

Однако на законодательном уровне решение проблемы еще не принято.