Мошенники могут получить срок за махинации с телефонными номерами
"Общероссийский народный фронт" предлагает ужесточить наказание за махинации с телефонными номерами
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров, пишет "Коммерсант".
Общественники предлагают обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.
"Ежемесячно телефонные мошенники крадут от 3,5 до 5 миллиардов рублей", — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Центральный банк поддержал идею ОНФ. По данным Банка России,
в первом квартале 2021 года зафиксированы 6,1 тысяча номеров, которые использовали мошенники. Этот показатель вырос на 38 процентов за год.
Однако на законодательном уровне решение проблемы еще не принято.
https://1prime.ru/society/20210824/834515130.html
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