МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах и сообщил, что всего в столичном регионе привилось около 80% учителей. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", — сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

Мэр сообщил, что в Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%.

"Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение", — подчеркнул Собянин.

"На мой взгляд, тяжело весь день работать в маске", — добавил он.

Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся. Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей.