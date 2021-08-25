МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сейчас в сетевых магазинах выкладка унифицирована и осуществляется по утвержденным офисами планограммам. Где, что и по какой цене лежит или стоит, определяет не продавец, а менеджер в офисе, чаще из соображений продаваемости товара и договоренностей с производителем. И товар на разных полках далеко не всегда одинаковый, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По словам эксперта, случайно выложенных товаров на полках нет, выкладка контролируется офисом и многократно в течение дня фотографируется.

Самая распространенная практика магазинов – так называемое "правило ротации".

"Продавец размещает на переднем ряду полки товары с истекающим сроком годности, а уже позади него тот товар, что посвежее. Это вполне нормальная практика, позволяющая в положенные сроки распродать товар и снизить товарные потери", — считает эксперт, оговаривая, что она "безобидна", если товар находится в указанных сроках годности и его упаковка не нарушена.

Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете Чтобы не столкнуться с другой ситуацией, когда просроченный товар все еще не снят с полки, стоит перед покупкой самому проверить срок годности, особенно в дискаунтерах и магазинах с небольшим трафиком — товар распродается там на порядок медленнее. Чеглов также советует обходить полки, на которых выложены расфасованные "нарезки" колбас и сыров — в таких упаковках тоже может быть спрятан просроченный продукт.

Собеседник агентства также обращает внимание: обычно дешевые товары ищут на нижних полках, но на тех, что повыше, тоже есть низкие ценники. Там между известными торговыми брендами может находиться незнакомый (например, собственная торговая марка магазина) и соответственно более дешевый бренд, который по качеству может не уступать дорогим, или наоборот.

Не стоит, по его словам, прельщаться и полками с пестрящими акционными ценниками — обычно они находятся при входе в магазин или по центру торгового зала. В "желтых ценниках" часто спрятана манипуляция с "базовой" ценой – ее продавец завышает относительно "акционной", чтобы привлечь к товару ваше внимание.

"Торговые сети поднимают цену накануне акции, а потом в акцию снижают, создавая фиктивную, по сути, разницу. Но поймать магазин за такой практикой сложно, для этого нужно запоминать цены", — считает Чеглов.

"Золотыми" полками у мерчендайзеров считаются те, что расположены точно на уровне глаз покупателей — с них товар покупают чаще, чем с остальных, а импульсивные покупки делают около кассы. Там могут скрываться наименее выгодные для вашего кошелька товары.