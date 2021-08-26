МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Четвертая волна коронавируса в России может наступить до ноября 2021 года, предположила в интервью "Ленте.ру" инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич. Врач дала совет, как уберечь почки от коронавируса

"Учитывая темпы распространения инфекции, сезонность, четвертую волну можно спрогнозировать к началу ноября. Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших", — сказала она.

Также Станевич считает, что на возможный рост заболеваемости COVID-19 осенью могут повлиять недостаточные темпы вакцинации. По ее мнению, у россиян по этому вопросу "в голове неразбериха", а в мелких населенных пунктах с наличием вакцин проблемы.

"Сложив все эти факторы, думаю, к осени достигнуть коллективного иммунитета мы не успеем", — сказала инфекционист.

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