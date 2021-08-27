МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индийский штамм коронавируса, или дельта-штамм, сохраняет свою жизнеспособность в воде до 72 часов, пишут "Известия" со ссылкой на итоги исследования государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". В Словакии зарегистрированы четыре смерти в связи с вакцинацией от COVID

Образцы изучались на протяжении трех часов, одних суток, 48 и 72 часов.

"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта "Дельта" не выявлено", — рассказали в "Векторе".

Ранее специалисты центра провели научный эксперимент по изучению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Они исследовали динамику остаточной инфекционной активности вируса в образцах питьевой дехлорированной воды и пробах, имитирующих морскую воду, с концентрацией солей по хлориду натрия 0,9% и 3,5% при нормальных условиях температуры, то есть 24–28 градусов Цельсия. Также получены данные о жизнеспособности коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре плюс 4 градуса Цельсия в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.

В образцах, имитирующих морскую воду разной солености, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24–28 градусов, коронавирус сохранял жизнеспособность в течение 48 часов, независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов.

"На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду. В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными", — отметили в центре.

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