МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы — более 37 миллионов, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных — более 37 миллионов человек", — заявил она.

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