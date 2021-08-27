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Голикова назвала число привитых россиян
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Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы — более 37 миллионов, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По... ПРАЙМ, 27.08.2021
россия, пандемия коронавируса, коронавирус, вакцинация, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 миллионов человек, полностью вакцинированы — более 37 миллионов, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных — более 37 миллионов человек", — заявил она.
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