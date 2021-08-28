МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Вино в небольших дозах может помочь справиться с постковидным синдромом, рассказал URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. Разведка США обнародовала выдержки из доклада о происхождении COVID

Он уточнил, что это касается только любителей данного напитка.

По его словам, после того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения, то есть не проходящая усталость, и постинфекционные проблемы.

"В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя", — объяснил Мясников.

Врач сказал, что вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. "Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура", — отметил он.

Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. "Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — подчеркнул он.

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