Доктор Александр Мясников рассказал о пользе красного вина после перенесенного COVID-19
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Вино в небольших дозах может помочь справиться с постковидным синдромом, рассказал URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.
Он уточнил, что это касается только любителей данного напитка.
По его словам, после того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения, то есть не проходящая усталость, и постинфекционные проблемы.
"В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя", — объяснил Мясников.
Врач сказал, что вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. "Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура", — отметил он.
Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. "Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — подчеркнул он.
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