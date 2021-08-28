МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Во время пандемии COVID-19 с препаратами из кукурузных рыльцев, которые в обычной ситуации считаются полезным продуктом и применяются в медицине, надо быть аккуратными, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, автор ТГ канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян. Доктор Мясников рассказал о пользе красного вина после COVID-19

По ее словам, вещества, которые содержатся в кукурузных рыльцах, могут привести к сгущению крови и увеличивают количество тромбоцитов. Их можно встретить в виде биодобавок. "Но после перенесенного коронавируса, да и вообще в ситуации пандемии их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь", – отметила диетолог.

Что касается зерен кукурузы, то никаких ограничений по их употреблению нет, единственное исключение – аллергики.

"Кукуруза может вызывать аллергию, могут появиться и крапивница, и дерматит, она может вызвать реакцию желудочно-кишечного тракта. Такая реакция может быть", – предостерегла Арзуманян.

Других противопоказаний нет — главное, не переедать. Диетолог рекомендовала употреблять кукурузу не чаще одного-двух раз в неделю.

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