МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские туристы практически не покупают путевки на новогодние праздники, есть только единичные бронирования, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

"Новогодних продаж практически нет. Есть единичные продажи на Красную поляну в Сочи. Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что в лучшем случае можно ожидать оживления спроса в октябре. "Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы. Нашего туриста не пугают большие расстояния и не всегда высокий комфорт. Но ковидные ограничения тормозят развитие отрасли, очень важной для каждого россиянина и для всей страны", — уточнила глава ассоциации.

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