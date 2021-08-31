АТОР: Российские туристы практически не покупают путевки на новогодние праздники
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские туристы практически не покупают путевки на новогодние праздники, есть только единичные бронирования, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Новогодних продаж практически нет. Есть единичные продажи на Красную поляну в Сочи. Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед", — сказала Ломидзе.
Глава АТОР отметила, что в лучшем случае можно ожидать оживления спроса в октябре. "Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы. Нашего туриста не пугают большие расстояния и не всегда высокий комфорт. Но ковидные ограничения тормозят развитие отрасли, очень важной для каждого россиянина и для всей страны", — уточнила глава ассоциации.
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https://1prime.ru/society/20210831/834558734.html