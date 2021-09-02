ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума.

"Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие (циклическая экономика — ред.). Первое: отходы — это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе — это повышение качества жизни", — сказал Тетенькин.

Он уточнил, что при вовлечении отходов в оборот будет уменьшаться объём полигонов, а значит, качество жизни людей будет повышаться.

Тетенькин отметил, что в настоящее время министерство лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства рассчитывают получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке этого законопроекта, который позволит комплексно подойти к решению проблемы отходов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.