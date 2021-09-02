ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Ежегодно каждый россиянин использует в среднем семь батареек, сообщил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума. Трутнев: развитие Дальнего Востока быстроокупаемое

"Каждый из нас, россиян, выбрасывает как минимум семь батареек в год", — сказал Коротаев.

Как уточнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, ежегодно в России образуется 20 тысяч тонн использованных батареек, при этом утилизируется только 1,5 тысячи тонн, а возможный объем утилизации — 5 тысяч тонн.

Компания Duracell готова заключить договоры с любым региональным оператором на вывоз и утилизацию батареек за счёт компании.

"Я хотел бы анонсировать очень важную инициативу. Мы хотели бы всем региональным операторам, кто сортирует мусор, предложить обратиться к нам. Мы бесплатно из любой точки страны вывезем батарейки от одной тонны", — сказал Коротаев.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.